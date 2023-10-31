Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) предупредило своих граждан по поводу текущей ситуации во Франции. Ведомство информирует о последних событиях в этой стране и предупреждает о потенциальных рисках, которые могут возникнуть в ближайшие дни.

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Путешественников предупреждают о рисках во Франции

Франция повысила свой национальный уровень угрозы до максимального уровня, который называют "уровнем чрезвычайной атаки". Такое решение было принято после смертельной атаки в Аррасе, расположенном на севере страны, 13 октября 2023 года.

Этот уровень угрозы описывается как "максимальная бдительность и защита при непосредственной угрозе террористического акта или сразу после",

– указывается в сообщении ведомства.

Было издано также предупреждение о потенциальной эвакуации мест скопления людей во Франции. Это касается известных мест, таких как аэропорты, вокзалы, остановки общественного транспорта, туристические достопримечательности, основные спортивные объекты, учебные заведения и крупные коммерческие центры.

В министерстве призвали быть внимательными и готовыми к усиленным проверкам безопасности. МИД Британии настоятельно рекомендует следовать советам местных властей.

Заметьте: Франция тоже стала свидетелем серии пропалестинских демонстраций. Быстро отреагировав, французские власти усилили меры безопасности вокруг мест еврейской общины. Туристам рекомендовано оставаться бдительными к своему окружению и не приближаться к продолжающимся демонстрациям.

Что произошло во Франции накануне?

Как известно, в средней школе Гамбетта в Аррасе произошел теракт 13 октября около 11:00. По словам свидетелей, выходец из Чечни напал на учителя и нанес ему несколько смертельных ранений ножом. Также избил еще двух сотрудников учебного заведения. Среди учащихся пострадавших нет. Очевидцы говорят, что злоумышленник в данный момент выкрикивал "Аллаху Акбар".

Сообщается, что нападавшего уже задержали. Им оказался 20-летний чеченец, уроженец России. Во время нападения на учителя литературы он по меньшей мере воскликнул "Аллаху Акбар". Полиция уже открыла уголовное производство с пометкой о терроризме.

Кроме того, в субботу, 14 октября, парижский Лувр закрыл свои двери для посетителей. Известно, что эвакуировали этот день также Версальский дворец.

По имеющимся данным, Лувр закрывали в субботу "из соображений безопасности", а Версальский дворец на фоне сообщений о якобы заминировании.