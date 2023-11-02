Відповідне повідомлення з'явилося на сайті шведської поліції. Під "великими подіями" мають на увазі масштабні спортивні змагання, концерти та фестивалі.

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Правоохоронці посилять перевірки під час великих заходів

У Швеції зараз напружена ситуація у суспільстві не лише через загрозу терористичних актів у Європі. Країна також займається боротьбою зі злочинними бандами. Тому, враховуючи четвертий рівень терористичної загрози (з п'яти можливих), який оголошений у Швеції, вирішили повністю заборонити приносити сумки на великі події.

У повідомленні поліції не було деталей щодо можливих винятків, наприклад, для невеликих сумок з особистими речами.

Винятки можливі для осіб, які з медичних причин потребують мати свою сумку на публічній події… Якщо подія вважається великою публічною подією, у кожному випадку буде проводитися індивідуальна оцінка,

– йдеться в заяві.

Нагадаємо, протягом 2023 року в мусульманському світі зросла неприязнь до Швеції через серію акцій з публічним спаленням Корану. Їх ініціював скандальний дансько-шведський активіст, якого пізніше підтримали й інші особи та організації.

Через це ще навіть до ескалації на Близькому Сході, Швеція зміцнила прикордонний контроль і внутрішні перевірки, а також підвищила рівень терористичної загрози. Під час останнього теракту ісламістів у Брюсселі загинули двоє шведських футбольних вболівальників. Припускають, що нападник спеціально обрав ціллю саме їх.

У Швеції навіть просили не використовувати муляжі зброї у своїх костюмах на Геловін. Поліцейські закликали не провокувати напружені ситуації. Заборона костюмів з іграшковою зброєю стосувалася навіть дітей.

Туристів попереджають про ризик поїздки до Франції

Мандрівників, які планують відвідати Францію, попередили про ризики безпеки. Процедури евакуації можуть застосовуватися в аеропортах, популярних туристичних місцях та комерційних центрах.

Франція підвищила національний рівень загрози до максимального. Таке рішення ухвалили після смертельної атаки на школу в Аррасі 13 жовтня 2023 року. Тоді виходець з Чечні напав на вчителя та завдав йому смертельних поранень ножем. Також побив ще двох співробітників навчального закладу, але серед учнів ніхто не постраждав. Свідки кажуть, що зловмисник вигукував "Аллаху Акбар".

Також Франція уже кілька разів зачиняла паризький Лувр та евакуювала Версальський палац після повідомлень про замінування. Тож туристи, які планують відвідати Францію найближчим часом, мають бути готові до посилених заходів безпеки.