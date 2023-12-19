Геотермальний курорт "‎Блакитна лагуна" (Blue Lagoon) на півострові Рейк'янес в Ісландії відкрився для відвідувачів. Це одна із найпопулярніших туристичних локацій країни. Курорт не працював понад місяць через побоювання виверження сусіднього вулкана.

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Вулкан прокинувся, але курорт працює

Керівництво "Блакитної лагуни" запевняє, що рішення про відкриття було прийнято завдяки "тісній співпраці з владою". Були враховані всі ризики сейсмічної активності та попередження поліції про підвищену небезпеку.

Щоб зупинити можливі потоки магми, заздалегідь встановили захисні споруди. Туристів привозять на курорт спеціальними автобусами. А всі готелі і один із ресторанів поки залишать закритими до четверга. 21 грудня знову проведуть переоцінку ризиків безпеки.

Експерти ретельно відстежують ситуацію за допомогою аналізу в режимі реального часу. Наразі немає жодних ознак того, що магма наближається до курорту. Ми раді вітати гостей в одному з чудес світу,

– так туристів запрошують до "‎Блакитної лагуни".

"‎Блакитна лагуна" – це один із найпопулярніших геотермальних курортів Ісландії, який щороку приваблює понад мільйон туристів. Тут можна насолодитися цілющими мінеральними басейнами. Вода у них має температуру 37 – 40°C навіть у холодну пору року.

Термальні води відвідують туристи з усього світу / Фото Unsplash

Виверження почалось, але поки воно не загрожує людям

Після кількох тижнів інтенсивних землетрусів на півострові Рейк'янес таки почалось виверження вулкана. Він прокинувся напередодні близько 22:00 за місцевим часом.

Прем'єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір заявила, що нещодавно зведені захисні споруди матимуть позитивний ефект і захистять міста від магми. А президент країни Гудні Йоханнессон зазначив, що пріоритет – збереження людських життів.

Головний термальний курорт "‎Блакитна лагуна" в Ісландії закрили 9 листопада. В цей час за одну добу на півострові Рейк'янес зафіксували понад 1000 землетрусів. Тоді місцеві метеорологи та сейсмологи заговорили про ризик виверження вулкана неподалік.

За кілька днів евакуювали всіх 3800 жителів сусіднього міста Гріндавік. Воно має найбільші ризики постраждати від потоків магми і попелу.