Чехія запровадить безлімітний залізничний проїзний на літо: які умови та ціна

Чехія пропонує вигідний проїзд для пасажирів потягів. Національний перевізник – České dráhy – запроваджує безлімітні подорожі протягом літа зі спеціальною карткою.

Нові проїзні від České dráhy переважно орієнтовані на туристів. Адже на потягах дуже зручно подорожувати територією Чехії – залізниця тут на високому рівні. А тепер це стало ще й доступно.

Читайте також: Франція та Німеччина роздають 60 тисяч безкоштовних квитків на потяги

Яка ціна та умови безлімітної картки

Подорож зі спеціальним проїзним можна планувати на будь-яку відстань. Також дозволено сідати на потяг та виходити з нього в будь-якому пункті.

Квиток можна придбати лише на період з 1 липня по 31 серпня, старт продажу – 15 червня.

Вартість картки безлімітного проїзду – 58 євро (на 7 днів), 84 євро (на 14 днів). Для дітей, студентів, пенсіонерів та людей з інвалідністю діє знижена ціна – 29 євро (на 7 днів), 42 євро (на 14 днів).

Головні умови:

подорож поїздами ČD по всій Чехії протягом 7 або 14 днів;

без обмеження відстані;

без обмеження на кількість поїздок;

можна сідати й виходити з поїзда в будь-який час;

квиток іменний, тому може користуватись тільки одна особа;

діє тільки в липні та серпні.

Єдиний квиток із Праги до українських міст

При перевірці проїзних квитків завжди необхідно пред'являти посвідчення особи з фотографією та прізвищем.

Нещодавно Чехія запровадила єдиний квиток з Праги до Харкова, Полтави, Запоріжжя та Дніпра. Чеська залізнична компанія RegioJet домовилась із "‎Укрзалізницею" про розширення співпраці. Купуючи єдиний квиток з Праги до українських міст, можна не турбуватися про пересадки між потягами.

З таким квитком пасажири можуть вирушити нічним потягом із Праги до Перемишля. І вже там пересісти на потяги "‎Укрзалізниці" аж до місця призначення в Україні. При цьому купувати новий квиток не потрібно – він дійсний і на українській частині маршруту.

Середня вартість єдиного квитка з Праги до українських міст – від 65 до 72 євро.