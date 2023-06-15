Новые проездные от České dráhy в основном ориентированы на туристов. Ведь на поездах очень удобно путешествовать по территории Чехии – железная дорога здесь на высоком уровне. А теперь это стало еще и доступно.

Читайте также: Франция и Германия раздают 60 тысяч бесплатных билетов на поезда

Какая цена и условия безлимитной карты

Путешествие со специальным проездным можно планировать на любое расстояние. Также разрешено садиться на поезд и выходить из него в любом пункте.

Билет можно приобрести только на период с 1 июля по 31 августа, старт продаж – 15 июня.

Стоимость карты безлимитного проезда – 58 евро (на 7 дней), 84 евро (на 14 дней). Для детей, студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью действует льготная цена – 29 евро (на 7 дней), 42 евро (на 14 дней).

Главные условия:

путешествие поездами по всей Чехии в течение 7 или 14 дней;

без ограничения расстояния;

без ограничения на количество поездок;

можно садиться и выходить из поезда в любое время;

билет именной, поэтому им может пользоваться только один человек;

действует только в июле и августе.

Обратите внимание! При проверке проездных всегда необходимо предъявлять удостоверение личности с фотографией и фамилией.

Единый билет из Праги в украинские города

Недавно Чехия ввела единый билет из Праги в Харьков, Полтаву, Запорожье и Днепр. Чешская железнодорожная компания RegioJet договорилась с "Укрзализныцей" о расширении сотрудничества. Покупая единый билет из Праги в украинские города, можно не беспокоиться о пересадках между поездами.

С таким билетом пассажиры могут отправиться ночным поездом из Праги в Пшемысль. И уже там пересесть на поезда "Укрзализныци" до места назначения в Украине. При этом покупать новый билет не нужно – он действителен и на украинской части маршрута.

Средняя стоимость единого билета из Праги в украинские города – от 65 до 72 евро.