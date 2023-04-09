На пунктах пропуску на західному кордоні з’явиться безкоштовний Wi-Fi

У п'ятьох пунктах перетину державного кордону на заході України буде працювати безкоштовна інтернет-мережа Wi-Fi.

Безкоштовний Wi-Fi на кордоні

На заході України Держприкордонслужба розгортає безплатну захищену мережу Wi-Fi у пунктах пропуску. Інтернет забезпечується супутниковим терміналом Starlink, а захищеність мережі – обладнанням компанії FortiNET.

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Підрозділи зв’язку Держприкордонслужби в пунктах пропуску на західному кордоні розгортають безкоштовну захищену мережу Wi-Fi. Відтак, подорожуючі особи, що слідують через "Шегині", вже зараз можуть скористатися високошвидкісним вільним доступом до Інтернету, приєднавшись до мережі,

– йдеться в повідомленні.

Де запрацює безкоштовний Wi-Fi

Вже наприкінці квітня безкоштовний wi-fi з'явиться на трьох пунктах пропуску:

Краковець;

Рава-Руська;

Ягодін

Порубне;

Красноїльськ;

Дяківці.

Згодом безкоштовний Інтернет запрацює ще у 18 автомобільних пунктах пропуску на ділянці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.