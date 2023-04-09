Бесплатный Wi-Fi на границе
На западе Украины Госпогранслужба разворачивает бесплатную защищенную сеть Wi-Fi в пунктах пропуска. Интернет обеспечивается спутниковым терминалом Starlink, а защищенность сети – оборудованием компании FortiNET.
Также на тему Имеют ли право ребята 16 – 17 лет пересекать границу
Подразделения связи Госпогранслужбы в пунктах пропуска на западной границе разворачивают бесплатную защищенную сеть Wi-Fi. Следовательно, путешествующие, следующие через "Шегини", уже сейчас могут воспользоваться высокоскоростным свободным доступом в Интернет, присоединившись к сети,
– говорится в сообщении.
Где заработает бесплатный Wi-Fi
Уже в конце апреля бесплатный wi-fi появится на трех пунктах пропуска:
- Краковец;
- Рава-Русская;
- Ягодин
- Порубное;
- Красноильск;
- Дьяковцы.
Впоследствии бесплатный Интернет заработает еще в 18 автомобильных пунктах пропуска на участке Западного регионального управления Госпогранслужбы.