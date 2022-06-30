Так, у столиці Австрії біженці з України й надалі мають змогу безоплатно користуватися міським транспортом. Вимушені переселенці, які через війну опинилися у Відні, можуть не купувати квитки у метро, трамваях, автобусах тощо аж до кінця вересня.

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Місто Відень підтримує людей, які втекли від війни в Україні. Переселенці можуть безкоштовно користуватися Wiener Linien до кінця вересня,

– йдеться у повідомленні міської влади.

Аби безкоштовно скористатися послугами компанії Wiener Linien, яка володіє левовою часткою мережі громадського транспорту у місті, громадянам України достатньо пред'явити паспорт.

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