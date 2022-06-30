Так, в столице Австрии беженцы из Украины и дальше могут безвозмездно пользоваться городским транспортом. Вынужденные переселенцы, которые в результате войны оказались в Вене, могут не покупать билеты в метро, ​​трамваях, автобусах и т.д. до конца сентября.

И еще Около 1,5 миллиона евро переводят юзеры TransferGo в Украину каждый день: данные от 24 февраля

Город Вена поддерживает людей, бежавших от войны в Украине. Переселенцы могут бесплатно пользоваться Wiener Linien до конца сентября,

– говорится в сообщении городских властей.

Чтобы бесплатно воспользоваться услугами компании Wiener Linien, владеющей львиной долей сети общественного транспорта в городе, гражданам Украины достаточно предъявить паспорт.