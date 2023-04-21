Українці у ЄС зможуть користуватися спільним роумінгом: деталі рішення Ради Європи

Рада Європейського Союзу схвалила пропозицію України послабити користування мобільним роумінгом для українців. Спільний роумінг стане частиною Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Українці у ЄС зможуть користуватися спільним роумінгом

Відтепер українцям за кордоном більше не доведеться сплачувати за дзвінки та повідомлення додатково. Про це повідомив міністр цифрової трансформації й віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України Михайло Федоров.

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Рішення про спільний роумінг підтримала Рада ЄС. Якщо його ухвалять остаточно, то українці більше не сплачуватимуть додаткових грошей за мобільні послуги, коли перетинатимуть кордон. Це перший випадок, коли ЄС може включити у спільний роумінг країну, яка не входить до ЄС та Європейської економічної зони на довгий період.

Продовжуємо інтеграцію до ЄС. Дякую нашим європейським колегам за постійну підтримку,

– заявив Федоров.

Інтеграція України у спільний простір роумінгу залежатиме від імплементації відповідного законодавства всередині країни. Водночас Михайло Федоров додав, що фінальне рішення про спільний роумінг має схвалити Комітет асоціації в торговельному складі.

Безкоштовний роумінг для українців у ЄС

Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за зв'язок під час подорожей Європою, а європейські мандрівники — в Україні.

Так, ціни на дзвінки близьким у Європі для українців знизяться. Оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС.