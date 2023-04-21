Украинцы в ЕС смогут пользоваться общим роумингом

Теперь украинцам за границей больше не придется платить за звонки и сообщения дополнительно. Об этом сообщил министр цифровой трансформации и вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров.

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Решение о совместном роуминге поддержал Совет ЕС. Если его примут окончательно, то украинцы больше не будут платить дополнительные деньги за мобильные услуги, когда будут пересекать границу. Это первый случай, когда ЕС может включить в общий роуминг страну, которая не входит в ЕС и Европейскую экономическую зону на долгий период.

Продолжаем интеграцию в ЕС. Спасибо нашим европейским коллегам за постоянную поддержку,

– заявил Федоров.

Интеграция Украины в общее пространство роуминга будет зависеть от имплементации соответствующего законодательства внутри страны. В то же время Михаил Федоров добавил, что финальное решение о совместном роуминге должен одобрить Комитет ассоциации в торговом составе.

Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС

Украинцы смогут не платить дополнительные сборы за связь во время путешествий по Европе, а европейские путешественники — в Украине.

Да, цены на звонки близким в Европе для украинцев снизятся. Операторы не будут списывать по 30 гривен в минуту разговора. Не нужно будет менять SIM-карты во время поездок по Европе. Кроме того, права потребителей будут защищены по правилам ЕС.