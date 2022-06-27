Безкоштовний проїзд скасовано: з 1 липня українці повинні купувати квитки у польських потягах

Національний перевізник у Польщі скасовує безкоштовний проїзд у потягах PKP Intercity для біженців з України. Повноцінну плату за квиток відновлюють уже з 1 липня.

Так, компанія PKP Intercity пішла назустріч українцям, які прибували до Польщі через війну в Україні, запровадивши для них безкоштовний проїзд у своїх потягах. Пільги діяли практично з перших днів російського вторгнення на наші землі – з 26 лютого. За цей період послугами польського перевізника скористалися понад 2,3 мільйона біженців.

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Однак уже з цієї п'ятниці, 1 липня, усі поїздки залізницею Польщі будуть на загальних умовах – українцям доведеться купувати квитки на потяги.

Діючі правила видачі безкоштовних квитків для біженців з України діятимуть до 30 червня. З 1 липня ці поїздки відбуватимуться за загальними правилами,

– йдеться в повідомленні.

Додамо, що з початком літа також були введені нові правила безкоштовного проїзду для громадян України на території Польщі. Відтак, з 1 до 30 червня українці мали право подорожувати на підставі безоплатного квитка лише у напрямку тих міст, що розташовані на польсько-українському кордоні:

Хелм;

Дорогуськ;

Люблін;

Грубешів;

Перемишль;

Загуж;

Ярослав;

Жешув.

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Чому скасовують безкоштовний проїзд для Українців

Основною причиною запровадження плати за проїзд у потягах PKP Intercity називають шалений пасажиропотік у компанії, що став рекордним за останні 20 років.

Крім цього, минулої неділі, 19 червня, послугами PKP Intercity скористалася найбільша кількість пасажирів за всю історію перевізника.

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Усі деталі та питання щодо нових правил поїздок, можна уточнити за спеціальною гарячою лінією, яку обслуговують українською. Зо номеромможна телефонувати щодня з 8:00 до 18:00. Вартість дзвінка – за тарифом вашого оператора.