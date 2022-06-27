Так, компания PKP Intercity пошла навстречу украинцам, прибывавшим в Польшу из-за войны в Украине, введя для них бесплатный проезд в своих поездах. Льготы действовали практически с первых дней российского вторжения на наши земли – с 26 февраля. За этот период услугами польского перевозчика воспользовались более 2,3 миллиона беженцев.
Стоит знать Как украинцам попасть в Великую Британию по упрощенной схеме: две программы для беженцев
Однако уже с этой пятницы, 1 июля, все поездки по железной дороге Польши будут на общих условиях – украинцам придется покупать билеты на поезда.
Действующие правила выдачи бесплатных билетов для беженцев из Украины будут действовать до 30 июня. С 1 июля эти поездки будут проходить по общим правилам,
– говорится в сообщении.
Добавим, что с началом лета были также введены новые правила бесплатного проезда для граждан Украины на территории Польши. Следовательно, с 1 по 30 июня украинцы имели право путешествовать на основании безвозмездного билета только в направлении тех городов, которые расположены на польско-украинской границе:
- Шлем;
- Дорогуск;
- Люблин;
- Грубешев;
- Перемышль;
- Загуж;
- Ярослав;
- Жешув.
Читайте также Украинцы должны работать, чтобы оставаться в Польше: результаты опроса
Почему отменяют бесплатный проезд для украинцев
Основной причиной введения платы за проезд в поездах PKP Intercity называют безумный пассажиропоток в компании, ставший рекордным за последние 20 лет.
Кроме этого, в минувшее воскресенье, 19 июня, услугами PKP Intercity воспользовалось наибольшее количество пассажиров за всю историю перевозчика.
Вас может заинтересовать – Сколько украинцев не вернутся после войны: смотрите видео