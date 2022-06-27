Так, компания PKP Intercity пошла навстречу украинцам, прибывавшим в Польшу из-за войны в Украине, введя для них бесплатный проезд в своих поездах. Льготы действовали практически с первых дней российского вторжения на наши земли – с 26 февраля. За этот период услугами польского перевозчика воспользовались более 2,3 миллиона беженцев.

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Однако уже с этой пятницы, 1 июля, все поездки по железной дороге Польши будут на общих условиях – украинцам придется покупать билеты на поезда.

Действующие правила выдачи бесплатных билетов для беженцев из Украины будут действовать до 30 июня. С 1 июля эти поездки будут проходить по общим правилам,
говорится в сообщении.

Добавим, что с началом лета были также введены новые правила бесплатного проезда для граждан Украины на территории Польши. Следовательно, с 1 по 30 июня украинцы имели право путешествовать на основании безвозмездного билета только в направлении тех городов, которые расположены на польско-украинской границе:

  • Шлем;
  • Дорогуск;
  • Люблин;
  • Грубешев;
  • Перемышль;
  • Загуж;
  • Ярослав;
  • Жешув.

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Почему отменяют бесплатный проезд для украинцев

Основной причиной введения платы за проезд в поездах PKP Intercity называют безумный пассажиропоток в компании, ставший рекордным за последние 20 лет.

Кроме этого, в минувшее воскресенье, 19 июня, услугами PKP Intercity воспользовалось наибольшее количество пассажиров за всю историю перевозчика.

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