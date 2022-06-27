Так, компанія PKP Intercity пішла назустріч українцям, які прибували до Польщі через війну в Україні, запровадивши для них безкоштовний проїзд у своїх потягах. Пільги діяли практично з перших днів російського вторгнення на наші землі – з 26 лютого. За цей період послугами польського перевізника скористалися понад 2,3 мільйона біженців.

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Однак уже з цієї п'ятниці, 1 липня, усі поїздки залізницею Польщі будуть на загальних умовах – українцям доведеться купувати квитки на потяги.

Діючі правила видачі безкоштовних квитків для біженців з України діятимуть до 30 червня. З 1 липня ці поїздки відбуватимуться за загальними правилами,

– йдеться в повідомленні.

Додамо, що з початком літа також були введені нові правила безкоштовного проїзду для громадян України на території Польщі. Відтак, з 1 до 30 червня українці мали право подорожувати на підставі безоплатного квитка лише у напрямку тих міст, що розташовані на польсько-українському кордоні:

Хелм;

Дорогуськ;

Люблін;

Грубешів;

Перемишль;

Загуж;

Ярослав;

Жешув.

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Основною причиною запровадження плати за проїзд у потягах PKP Intercity називають шалений пасажиропотік у компанії, що став рекордним за останні 20 років.

Крім цього, минулої неділі, 19 червня, послугами PKP Intercity скористалася найбільша кількість пасажирів за всю історію перевізника.

Важливо! Усі деталі та питання щодо нових правил поїздок, можна уточнити за спеціальною гарячою лінією, яку обслуговують українською. Зо номером +48 22 473 00 86 можна телефонувати щодня з 8:00 до 18:00. Вартість дзвінка – за тарифом вашого оператора.

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