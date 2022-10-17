В Іспанії продовжили безкоштовний проїзд на потягах до кінця 2023 року

Іспанський уряд вирішив продовжити акцію на поїздки потягами по країні. Безкоштовно користуватися залізницею Іспанії можна буде впродовж усього 2023 року.

Про продовження терміну дії безкоштовних проїзних на потяги до кінця 2023 року повідомив іспанський міністр фінансів Марія Хесус Монтеро. Акція поширюється на поїзди Cercanías, Rodalies та поїзди середнього прямування.

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Влада продовжить виділяти кошти на проїзні на потяги в Іспанії

За задумом іспанського уряду, ця акція повинна була тривати лише чотири місяці – з 1 вересня до 31 грудня. Однак такий крок запровадили як "частину національного плану боротьби із соціально-економічними наслідками війни в Україні", щоб людям було дешевше добиратися на роботу та навчання.

І уже помітні разюче позитивні тенденції. Поїздки у поїздах Cercanías та Rodalies за тридцять днів зросли на 24% порівняно з вереснем 2021 року, а у поїздах середньої дальності – на 40%. По суті, вже спостерігаються зміни мобільності: громадяни відмовляються від власних автомобілів на користь громадського транспорту. Економія палива у перший місяць також була значною – було спожито на 118 мільйонів літрів бензину менше.

Тому безкоштовний проїзд в потягах Іспанії продовжиться ще на рік. Уряд Іспанії розраховує до 2023 року видати ще 2 мільйони проїзних на поїзди Cercanías, Rodalies та поїзди середнього прямування.