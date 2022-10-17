О продлении срока действия бесплатных проездных на поезда до конца 2023 года сообщил испанский министр финансов Мария Хесус Монтеро. Акция распространяется на поезда Cercanías, Rodalies и поезда среднего следования.

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Власти продолжат выделять средства на проездные на поезда в Испании

По замыслу испанского правительства, эта акция должна была длиться всего четыре месяца – с 1 сентября по 31 декабря. Однако такой шаг ввели как "часть национального плана борьбы с социально-экономическими последствиями войны в Украине", чтобы людям было дешевле добираться на работу и учебу.

И уже заметны поразительно положительные тенденции. Поездки в поездах Cercanías и Rodalies за 30 дней выросли на 24% по сравнению с сентябрем 2021 года, а в поездах средней дальности – на 40%. По сути, уже наблюдаются изменения мобильности: граждане отказываются от собственных автомобилей в пользу общественного транспорта. Экономия топлива в первый месяц также была значительной – потреблено на 118 миллионов литров бензина меньше.