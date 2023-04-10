Громадський транспорт у Будапешті буде безкоштовним для українців ще до 30 червня

10 квітня 2023, 13:31
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Джерело:

Budapesti Közlekedési Központ

У столиці Угорщини продовжили безкоштовний проїзд для біженців з України. Українці зможуть вільно користуватися місцевим транспортом до кінця червня.

Для біженців з України, які були змушені покинути свої домівки через повномасштабну російсько-українську війну, Будапештський транспортний центр продовжив безкоштовний проїзд у громадському транспорті до 30 червня 2023 року.

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Ініціатива муніципалітету Будапешта передбачає безквитковий проїзд за умови пред'явлення українського проїзного документа. Цей документ може слугувати також і для ідентифікації особи.

Який український документ може бути як проїзний в Будапешті

  • Український закордонний або внутрішній паспорт;
  • Дозвіл на проживання в Україні:
  • Український студентський квиток для іноземних студентів, які навчаються в Україні;
  • Будь-який документ, що підтверджує прописку іноземних громадян, що проживають в Україні.

При цьому в деяких видах транспорт громадянам України доведеться платити за проїзд. Зокрема, йдеться про:

  • аеропортовий експрес 100E
  • фунікулер
  • катери
  • HÉV за межі Будапешта
  • "сині" автобуси за межами Будапешта.

Будапештський транспортний центр продовжує працювати над тим, щоб максимально полегшити становище біженців з України.

Автор: Назарій Сорока