Громадський транспорт у Будапешті буде безкоштовним для українців ще до 30 червня
Джерело:Budapesti Közlekedési Központ
У столиці Угорщини продовжили безкоштовний проїзд для біженців з України. Українці зможуть вільно користуватися місцевим транспортом до кінця червня.
Для біженців з України, які були змушені покинути свої домівки через повномасштабну російсько-українську війну, Будапештський транспортний центр продовжив безкоштовний проїзд у громадському транспорті до 30 червня 2023 року.
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Ініціатива муніципалітету Будапешта передбачає безквитковий проїзд за умови пред'явлення українського проїзного документа. Цей документ може слугувати також і для ідентифікації особи.
Який український документ може бути як проїзний в Будапешті
- Український закордонний або внутрішній паспорт;
- Дозвіл на проживання в Україні:
- Український студентський квиток для іноземних студентів, які навчаються в Україні;
- Будь-який документ, що підтверджує прописку іноземних громадян, що проживають в Україні.
При цьому в деяких видах транспорт громадянам України доведеться платити за проїзд. Зокрема, йдеться про:
- аеропортовий експрес 100E
- фунікулер
- катери
- HÉV за межі Будапешта
- "сині" автобуси за межами Будапешта.
Будапештський транспортний центр продовжує працювати над тим, щоб максимально полегшити становище біженців з України.