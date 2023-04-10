Для беженцев из Украины, вынужденных покинуть свои дома из-за полномасштабной российско-украинской войны, Будапештский транспортный центр продолжил бесплатный проезд в общественному транспорту до 30 июня 2023 года.
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Инициатива муниципалитета Будапешта предусматривает безбилетный проезд при предъявлении украинского проездного документа. Этот документ может служить также и для идентификации личности.
Какой украинский документ может быть как проездной в Будапеште
- Украинский загран или внутренний паспорт;
- Разрешение на проживание в Украине:
- Украинский студенческий билет для иностранных студентов, обучающихся в Украине;
- Любой документ, подтверждающий прописку иностранных граждан, проживающих в Украине.
При этом в некоторых видах транспорта гражданам Украины придется платить за проезд. В частности, речь идет о:
- аэропортовый экспресс 100E
- фуникулер
- катера
- HÉV за пределы Будапешта
- "синие" автобусы вне Будапешта.
Будапештский транспортный центр продолжает работать над тем, чтобы максимально облегчить положение беженцев из Украины.