Скористатися евакуаційним потягом можуть українські біженці, які вирушають до Німеччини в пошуках прихистку від війни.

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Безкоштовний потяг для українських біженців до Німеччини

Поїзд вирушатиме з Перемишля по непарних датах впродовж усього березня. Кінцева станція – Ганновер Мессе, а дорогою передбачена лише одна транзитна зупинка – у Франкфурті-на-Одері. У зворотному напрямку до Польщі поїзд не братиме пасажирів.

Графік руху поїзда Перемишль – Ганновер Мессе на березень:

Перемишль – відправлення о 22:30 кожного непарного числа місяця;

Франкфурт-на-Одері – транзитна зупинка о 10:00 (+-1 година);

Ганновер Messe/Laatzen – прибуття о 16:00 (+-1 година).

Квитків на цей рейс у продажу немає, бронювання місця також не передбачене. Посадка у вагони відбувається у форматі "живої черги" з дотриманням пріоритетності. Відтак, спочатку заходять люди з браслетами від польського Червоного Хреста, потім сім'ї з дітьми, люди похилого віку та люди з інвалідністю, а далі – усі інші.

Тож щоб скористатися цим поїздом, слід очікувати на платформі у Перемишлі у вказаний час. Зорієнтуватися на місці допоможуть волонтери та працівники Червоного Хреста.