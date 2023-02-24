Воспользоваться эвакуационным поездом могут украинские беженцы, отправляющиеся в Германию в поисках убежища от войны.

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Бесплатный поезд для украинских беженцев в Германию

Поезд будет отправляться из Перемышля по нечетным датам на протяжении всего марта. Конечная станция – Ганновер Мессе, а по дороге предусмотрена только одна транзитная остановка – во Франкфурте-на-Одере. В обратном направлении в Польшу поезд не будет брать пассажиров.

График движения поезда Перемышль – Ганновер Мессе на март:

Перемышль – отправление в 22:30 каждого нечетного числа месяца;

Франкфурт-на-Одере – транзитная остановка в 10:00 (+-1 час);

Ганновер Messe/Laatzen – прибытие в 16:00 (+-1 час).

Билетов на этот рейс в продаже нет, бронирование также не предусмотрено. Посадка в вагоны производится в формате "живой очереди" с соблюдением приоритетности. Следовательно, сначала заходят люди с браслетами от польского Красного Креста, потом семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, а дальше – все остальные.

Чтобы воспользоваться этим поездом, следует ожидать на платформе в Перемышле в указанное время. Сориентироваться на месте помогут волонтеры и работники Красного Креста.