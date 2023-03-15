Українці зможуть безплатно доїхати з Варшави до Великої Британії: як потрапити на рейс

Українці, які рятуються від війни за кордоном, можуть отримати місця на безплатний автобусний рейс до Великобританії з Варшави.

Безплатний рейс з Польщі до Великої Британії

Рейс організовують волонтери Хелен Віл та A&A Coach Hire. Рейс відбудеться 19 березня. Пасажири будуть переміщені на автобусі до Шотландії або Великобританії, включаючи харчування у вартості проїзду. Проте, забезпечення житлом не входить до переліку послуг.

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Скористатися рейсом зможуть громадяни України, які мають британську візу та спонсора у Великій Британії. Пасажири можуть також взяти з собою своїх домашніх тварин, але вони повинні мати всі необхідні документи та щеплення та перебувати на території ЄС щонайменше 90 днів. Тварини не мають бути під забороною Агенства охорони здоров'я тварин та рослин Великої Британії.

Як потрапити на безплатний рейс

Для реєстрації на трансфер необхідно надіслати на електронну адресу helenduth40@hotmail.com такі дані:

Прізвище та ім'я;

Дата народження;

Номер телефону;

Номер та термін дії закордонного паспорта;

Номер візи;

Електронна адреса;

Дані вашого спонсора: ім'я, телефон, адреса тощо.

Якщо виникнуть якісь питання, можна зв'язатися з довідковим центром за номером +44-794 847 6059 у WhatsApp.