Бесплатный рейс из Польши в Великобританию
Рейс организуют волонтеры Хелен Вилл и A&A Coach Hire. Рейс состоится 19 марта. Пассажиры будут перемещены на автобусе в Шотландию или Великобританию, включая питание в стоимости проезда. Однако обеспечение жильем не входит в список услуг.
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Воспользоваться рейсом смогут граждане Украины, имеющие британскую визу и спонсора в Великобритании. Пассажиры могут также взять с собой своих домашних животных, но они должны иметь все необходимые документы и прививки и находиться на территории ЕС не менее 90 дней. Животные не должны находиться под запретом Агентства здравоохранения животных и растений Великобритании.
Как попасть на бесплатный рейс
Для регистрации на трансфер необходимо отправить по электронному адресу helenduth40@hotmail.com следующие данные:
- Фамилия и имя;
- Дата рождения;
- Номер телефона;
- Номер и срок действия загранпаспорта;
- номер визы;
- Электронный адрес;
- Данные вашего спонсора: имя, телефон, адрес и т.д.
Если возникнут какие-либо вопросы, можно связаться со справочным центром по номеру +44-794 847 6059 в WhatsApp.