Йдеться про сервіс Uber Aid Shuttle. Відтак, так звані шатли курсуватимуть за маршрутом Львів – Шегині – Львів. У Львові спеціальний автобус відправлятиметься з Приміського залізничного вокзалу й довозитиме пасажирів до прикордонного пункту пропуску. А тоді вирушатиме у зворотньому напрямку. Користувачі додатка Uber можуть забронювати до 4 місць у зручному автобусі.

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Ця послуга абсолютно безкоштовна й має на меті не лише розвантажити місцевих перевізників, оскільки пасажиропотік через українсько-польський кордон зріс, а й повинна хоч трохи допомогти з вирішенням проблеми дефіциту палива в Україні.

Uber продовжує підтримувати українські громади у зв’язку з нестачею палива, тож ми раді повідомити про запуск нової ініціативи Uber Aid Shuttle у Львові. Це тимчасове рішення, яке допоможе людям легше пережити наявну паливну кризу та комфортно повернутися до України,

– зазначила представниця Uber Івона Крук.

Крім цього, на сьогодні послугами Uber можна скористатися у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку, Рівному та Кременчуці.

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