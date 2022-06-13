Речь идет о сервисе Uber Aid Shuttle. Следовательно, так называемые шаттлы будут курсировать по маршруту Львов – Шегини – Львов . Во Львове специальный автобус будет отправляться с Пригородного железнодорожного вокзала и довозить пассажиров в пограничный пункт пропуска. А потом будет отправляться в обратном направлении. Пользователи приложения Uber могут забронировать до 4 мест в удобном автобусе.

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Эта услуга абсолютно бесплатна и ее цель – не только разгрузить местных перевозчиков, поскольку пассажиропоток через украинско-польскую границу вырос, но и должна хоть немного помочь с решением проблемы дефицита топлива в Украине.

Uber продолжает поддерживать украинские общины в связи с нехваткой топлива, поэтому мы рады сообщить о запуске новой инициативы Uber Aid Shuttle во Львове. Это временное решение, которое поможет людям легче пережить существующий топливный кризис и комфортно вернуться в Украину,

– отметила представительница Uber Ивона Крук.

Кроме этого, на сегодня услугами Uber можно воспользоваться в Киеве, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах, Хмельницком, Луцке, Ровно и Кременчуге.