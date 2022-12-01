Як отримати безкоштовні залізничні квитки для дітей до 14 років у Німеччині

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn надає дітям можливість безкоштовного проїзду залізницею або зі знижкою в 50%. Вартість дитячого квитка залежить від віку та типу супроводу.

Також нещодавно німецька влада ухвалила нові правила та ціни на вартість проїзду у громадському транспорті для дорослих. Тепер вартість квитка зросла на 40 євро.

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Безкоштовні залізничні квитки для дітей до 14 років у Німеччині

Діти віком до шести років можуть їздити залізницею Deutsche Bahn безкоштовно, купувати окремий квиток на дитину не потрібно, але при купівлі квитка дорослому, ви маєте вказати, що їдете з дитиною.

Діти до 14 років включно можуть безплатно користуватися залізницею за умови, що дитину супроводжує особа не молодша за 15 років. З одним супроводжувальним можуть їхати до 4 дітей – їх усіх необхідно вказати при купівлі квитка.

Якщо дитина до 14 років подорожує самостійно – вона має сплатити 50% від вартості квитка.

Особи віком від 15 років мають купувати квиток на потяг за повну ціну. Водночас діти віком від 6 до 18 років можуть придбати спеціальну проїзну карту BahnCard25, яка коштує 9,5 євро і дає знижку 25% на всі міжміські перевезення в економкласі. Карту потрібно купити один раз і вона діятиме до того моменту, поки власнику не виповниться 19 років.

У Німеччині змінили вартість проїзду у громадському транспорті

У літній період українці в Німеччині могли придбати пільговий квиток за 9 євро і користувалися у всіх видах транспорту впродовж місяця. Такі проїзні квитки були пільговими і спецпропозиція закінчилася у вересні.

Тому з 1 січня 2023 року уряд Німеччини встановив нову єдину вартість квитка – 49 євро. Але є й пільговий квиток для українців у Берліні. За наявності Berliner Pass його вартість становить 28,50 євро.

Квиток вартістю 49 євро буде дійсним протягом місяця, але пасажири матимуть можливість скасувати підписку на проїзд у будь-який момент. Такі квитки діють на весь громадський транспорт, окрім високошвидкісних поїздів IC, ICE.