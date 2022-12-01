Также недавно немецкие власти приняли новые правила и цены на стоимость проезда в общественном транспорте для взрослых. Теперь стоимость билета выросла на 40 евро.

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Бесплатные железнодорожные билеты для детей до 14 лет в Германии

Дети до шести лет могут ездить по железной дороге Deutsche Bahn бесплатно, покупать отдельный билет на ребенка не нужно, но при покупке билета взрослому, вы должны указать, что едете с ребенком.

Дети до 14 лет включительно могут бесплатно пользоваться железной дорогой при условии, что ребенка сопровождает лицо не младше 15 лет. С одним сопровождающим могут ехать до 4 детей – их все необходимо указать при покупке билета.

Внимание! Если ребенок до 14 лет путешествует самостоятельно – он должен оплатить 50% стоимости билета.

Лица от 15 лет должны покупать билет на поезд за полную цену. В то же время дети от 6 до 18 лет могут приобрести специальную проездную карту BahnCard25, которая стоит 9,5 евро и дает скидку 25% на все междугородные перевозки в эконом-классе. Карту нужно купить один раз, и она будет действовать до того момента, пока владельцу не исполнится 19 лет.

В Германии изменили стоимость проезда в общественном транспорте

В летний период украинцы в Германии могли купить льготный билет за 9 евро и пользовались во всех видах транспорта в течение месяца. Такие проездные билеты были льготными и спецпредложение закончилось в сентябре.

Поэтому с 1 января 2023 года правительство Германии установило новую единую стоимость билета – 49 евро. Но есть и льготный билет для украинцев в Берлине. При наличии Berliner Pass его стоимость составляет 28,50 евро.

Билет стоимостью 49 евро будет действителен в течение месяца, но пассажиры смогут отменить подписку на проезд в любой момент. Такие билеты действуют на весь общественный транспорт, кроме скоростных поездов IC, ICE.