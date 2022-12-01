Так, йдеться про три міжнародні рейси з Вінниці, Полтави та Івано-Франківська до Польщі та Чехії (ці напрямки обслуговуватимуть фірмові зелені автобуси) та один партнерський рейс перевізника TransCity з Києва до Молдови. Автобуси Trans City відрізняються від звичного Flix-брендування, але їх можна впізнати за зеленою наліпкою "у співпраці з FlixBus".

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4 нові міжнародні рейси FlixBus

№ 3242: Вінниця – Хмельницький – Львів – Люблін – Варшава (з 15 грудня – квитки від 27 євро);

– Хмельницький – Львів – Люблін – (з 15 грудня – квитки від 27 євро); № 3245: Івано-Франківськ – Львів – Жешув – Лодзь – Познань (з 15 грудня – квитки від 30 євро);

– Львів – Жешув – Лодзь – (з 15 грудня – квитки від 30 євро); № 3271: Полтава – Київ – Львів – Краків – Прага (з 15 грудня – квитки від 62 євро);

– Київ – Львів – Краків – (з 15 грудня – квитки від 62 євро); CUA886: Київ – Житомир – Бердичів – Вінниця – Могилів-Подільський – Єдинець – Бєльці – Оргей – Кишинів – Аеропорт Кишинева (квитки від 40 євро).

Квитки на нові напрямки вже доступні на сайті FlixBus або в мобільному додатку.

До слова! Після 24 лютого 2022 року FlixBus запустив 6 нових маршрутів з України до Європи. Загалом компанія налічує 14 ліній з України до 5 європейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.



Список міжнародних рейсів FlixBus / Фото twitter