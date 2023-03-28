Безкоштовні рейси поїзда Перемишль – Ганновер продовжили для українців ще на квітень

Курсування гуманітарного потяга з Польщі до Німеччини продовжили ще на місяць. Відтак, біженці з України впродовж квітня зможуть безкоштовно добратися до Ганновера.

Йдеться про прямий маршрут Перемишль – Ганновер. Гуманітарний поїзд обслуговує цей напрямок через день і розрахований на українців, які їдуть в Європу у пошуках прихистку від війни.

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Графік руху поїзда Перемишль – Ганновер

Якщо впродовж усього березня евакуаційний потяг вирушав з Перемишля по непарних датах, то в квітні він відправлятиметься по парних днях. Детальніше про графік руху:

Кожної парної дати квітня поїзд виїжджатиме з Перемишля о 22:30;

Єдина транзитна зупинка передбачена у Франфурті на Одері близько 10:00 наступного дня;

Прибуття на кінцеву станцію Ганновер Messe/Laatzen (Німеччина) – о 16:00.

Як скористатися безкоштовним поїздом до Німеччини

Квитків на цей рейс у продажу немає, бронювання місця також не передбачене. Посадка у вагони відбувається у форматі "живої черги" з дотриманням пріоритетності. Відтак, спочатку заходять люди з браслетами від польського Червоного Хреста, потім сім'ї з дітьми, люди похилого віку та люди з інвалідністю, а далі – усі інші.

Тож щоб скористатися цим поїздом, слід очікувати на платформі у Перемишлі у вказаний час. Зорієнтуватися на місці допоможуть волонтери та працівники Червоного Хреста.