Речь идет о прямом маршруте Перемышль – Ганновер. Гуманитарный поезд обслуживает это направление через день и рассчитан на украинцев, которые едут в Европу в поисках убежища от войны.

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График движения поезда Перемышль – Ганновер

Если на протяжении всего марта эвакуационный поезд отправлялся из Перемышля по нечетным датам, то в апреле – по четным дням. Детальнее о графике движения:

Каждую парную дату апреля поезд будет выезжать из Перемышля в 22:30;

Единственная транзитная остановка предусмотрена в Франфурте на Одере около 10:00 следующего дня;

Прибытие на конечную станцию Ганновер Messe/Laatzen (Германия) – в 16:00.

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Билетов на этот рейс в продаже нет, бронирование также не предусмотрено. Посадка в вагоны производится в формате "живой очереди" с соблюдением приоритетности. Следовательно, сначала заходят люди с браслетами от польского Красного Креста, потом семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, а дальше – все остальные.

Чтобы воспользоваться этим поездом, следует ожидать на платформе в Перемышле в указанное время. Сориентироваться на месте помогут волонтеры и работники Красного Креста.