Прояв солідарності італійських медиків з Україною відбувається в рамках акції Pane e Denti for Ucraina. Вона є частиною проєкту з допомоги біженцям.

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Як отримати безплатні послуги стоматолога в Італії

Громадяни України, які перетнули італійський кордон після 24 лютого 2022 року у статусі біженця, за потреби можуть відвідати стоматолога на безоплатній основі. Забронювати візит можна за допомогою спеціальної інтерактивної карти.

Щоб отримати послугу, потрібно показати біометричний паспорт або будь-який інший документ, що посвідчує особу. Візит може бути одноразовим або ж пацієнту буде складено план лікування.

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