Проявление солидарности итальянских медиков с Украиной происходит в рамках акции Pane e Denti for Ucraina . Она является частью проекта помощи беженцам.

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Как получить бесплатные услуги стоматолога в Италии

Граждане Украины, пересекшие итальянскую границу после 24 февраля 2022 года в статусе беженца, при необходимости могут посетить стоматолога на безвозмездной основе. Забронировать визит можно с помощью специальной интерактивной карты .

Чтобы получить услугу, нужно показать биометрический паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. Визит может быть одноразовым или пациенту будет составлен план лечения.