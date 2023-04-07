У Кракові знову набирають молодь з України на безплатні курси польської мови

Знання іноземної мови завжди відкриває нові можливості та дозволяє легше адаптуватись у нових умовах. І це вкрай актуально для українців, які зараз перебувають за кордоном. Зокрема, мовні курси популярні серед громадян України, які проживають в Польщі.

Безкоштовні мовні курси для українців в Польщі

Так, в рамках проєкту Kraków Wspólnie у Кракові оголосили черговий набір на безкоштовні курси польської мови для дітей та молоді з України. Навчання організовує Internationaler Bund Polska у співпраці з Департаментом освіти міста Кракова та за фінансової підтримки Дитячих фондів ООН (UNICEF).

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Така ініціатива має на меті підтримати та полегшити процес адаптації українським біженцям, які опинилися в Польщі через повномасштабну війну в Україні.

Курси розраховані на учасників віком від 6 до 24 років. Заняття триватимуть до кінця червня, на кожну групу заплановано 120 годин навчання.

Де вже проходять заняття у Кракові

Centrum Języka Polskiego Varia;

Accent School of Polish;

Centrum SwP;

POLIGLOTA;

Fundacja Kocham Dębniki;

Multilingo;

Fundacja “Jedność”.

Також організатори обрали нових партнерів, які вже розпочинають реєстрацію на курси. Щоб дізнатися графік та зареєструватися, перейдіть за посиланням.