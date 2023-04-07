Бесплатные языковые курсы для украинцев в Польше
В рамках проекта Kraków Wspólnie в Кракове объявили очередной набор на бесплатные курсы польского языка для детей и молодежи из Украины. Учебу организует Internationaler Bund Polska в сотрудничестве с Департаментом образования города Кракова и при финансовой поддержке Детских фондов ООН (UNICEF).
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Такая инициатива должна поддержать и облегчить процесс адаптации украинским беженцам, оказавшимся в Польше из-за полномасштабной войны в Украине.
Курсы рассчитаны на участников от 6 до 24 лет. Занятия продлятся до конца июня, на каждую группу запланировано 120 часов обучения.
Где уже проходят занятия в Кракове
- Centrum Języka Polskiego Varia;
- Accent School of Polish;
- Centrum SwP;
- POLIGLOTA;
- Fundacja Kocham Dębniki;
- Multilingo;
- Fundacja "Jedność".
Также организаторы выбрали новых партнеров, уже начинающих регистрацию на курсы. Чтобы узнать график и зарегистрироваться, перейдите по ссылке.