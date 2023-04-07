Бесплатные языковые курсы для украинцев в Польше

В рамках проекта Kraków Wspólnie в Кракове объявили очередной набор на бесплатные курсы польского языка для детей и молодежи из Украины. Учебу организует Internationaler Bund Polska в сотрудничестве с Департаментом образования города Кракова и при финансовой поддержке Детских фондов ООН (UNICEF).

Читайте также 7 мест в Польше, куда можно поехать с детьми: подборка для увлекательного уик-энда

Такая инициатива должна поддержать и облегчить процесс адаптации украинским беженцам, оказавшимся в Польше из-за полномасштабной войны в Украине.

Курсы рассчитаны на участников от 6 до 24 лет. Занятия продлятся до конца июня, на каждую группу запланировано 120 часов обучения.

Где уже проходят занятия в Кракове

Centrum Języka Polskiego Varia;

Accent School of Polish;

Centrum SwP;

POLIGLOTA;

Fundacja Kocham Dębniki;

Multilingo;

Fundacja "Jedność".

Также организаторы выбрали новых партнеров, уже начинающих регистрацию на курсы. Чтобы узнать график и зарегистрироваться, перейдите по ссылке.