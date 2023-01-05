Так, для жінок з України організували в Кракові безплатний курс англійської мови. Він підійде тим, хто уже розмовляє англійською на комунікативному рівні. Заняття допоможуть краще підготуватися до співбесіди в міжнародних компаніях, а також створити резюме іноземною мовою.

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Що відомо про безкоштовний курс англійської для українок

Ініціювали таке навчання фонди One World-One Heart та Air Liquide. Організації запрошують долучитися до курсу жінок з України, які опинилися в Польщі після 24 лютого 2022 року. Курс триватиме 6 тижнів й охоплює такі програми:

Інтеграційний семінар перед початком курсу

Коли: 13 січня, з 17:00 до 20:00;

Адреса: św. Filipa 7/5.

Семінар з тренером

Коли: 20 січня, 17:00 – 20:00;

Адреса: św. Filipa 7/5

Це заняття допоможе дізнатися, яка ваша власна компетенція, як розповісти про свої ключові навички, сильні сторони та досвід, як найкраще презентувати себе англійською мовою.

Професійні курси

Коли: 18 січня – 23 лютого;

Адреса: św. Filipa, 23/4

У перші два тижні відбудуться заняття під керівництвом досвідченої рекрутерки, яка розповість, як написати резюме, щоб привернути увагу роботодавців.

Як шукати роботу, щоб її знайти? Чи є LinkedIn обов’язковим? Як говорити з рекрутерами, щоб справити на них враження? На усі ці та інші питання відповість Уршуля Ліпінська-Фаркас, що майже 10 років працювала рекрутеркою у Лондоні та підбирала персонал до компаній Великої Британії, Швейцарії та країн ЄС.

З третього по шостий тиждень заняття з англійської мови заплановані двічі на тиждень – щосереди та щочетверга з 17:00 до 18:30. Їх буде проводити професійний викладач англійської мови.

Зауважте! Якщо вас це зацікавило, ви можете надіслати листа на електронну адресу anna@oneworld-oneheart.pl. Реєструючись на курс, ви обираєте участь у всьому 6-тижневому циклі навчання.