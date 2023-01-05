Так, для женщин из Украины организовали в Кракове бесплатный курс английского языка. Он подойдет тем, кто уже говорит по-английски на коммуникативном уровне. Занятия помогут лучше подготовиться к собеседованию в международных компаниях, а также создать резюме на иностранном языке.

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Что известно о бесплатном курсе английского для украинок

Инициировали такое обучение фонды One World-One Heart и Air Liquide. Организации приглашают присоединиться к курсу женщин из Украины, оказавшихся в Польше после 24 февраля 2022 года. Курс продлится 6 недель и охватывает следующие программы:

Интеграционный семинар перед началом курса

Когда: 13 января, с 17:00 до 20:00;

Адрес: św. Filipa 7/5.

Семинар с тренером

Когда: 20 января, 17:00 – 20:00;

Адрес: św. Filipa 7/5

Это занятие поможет узнать, какова ваша собственная компетенция, как рассказать о своих ключевых навыках, сильных сторонах и опыте, как лучше презентовать себя на английском языке.

Профессиональные курсы

Когда: 18 января – 23 февраля;

Адрес: św. Filipa, 23/4

В первые две недели состоятся занятия под руководством опытного рекрутера, которая расскажет, как написать резюме, чтобы привлечь внимание работодателей.

Как искать работу, чтобы найти ее? Является ли LinkedIn обязательным? Как говорить с рекрутерами, чтобы произвести на них впечатление? На все эти и другие вопросы ответит Урсула Липинская-Фаркас, которая почти 10 лет работала рекрутером в Лондоне и подбирала персонал для компаний Великой Британии, Швейцарии и стран ЕС.

С третьей по шестую неделю занятия по английскому языку запланированы дважды в неделю – каждую среду и четверг с 17:00 до 18:30. Их будет проводить профессиональный преподаватель английского языка.

Примите во внимание! Если вас это заинтересовало, вы можете отправить письмо по электронному адресу anna@oneworld-oneheart.pl. Регистрируясь на курс, вы выбираете участие во всем 6-недельном цикле обучения.