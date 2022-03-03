Безкоштовні консультації та УЗД: клініка в Польщі буде допомагати вагітним українкам

Українських дітей та жінок масово евакуюють у безпечні західні країни. Чимало з цих жінок при надії та потребують медичного огляду. Приватний медзаклад у Варшаві готовий прийняти таких клієнток безплатно.

Про безкоштовне надання гінекологічних послуг та ультразвукової діагностики для вагітних з України оголосила клініка Multimed у польській столиці. Консультації та огляди будуть проводитися щонеділі. Клініка розташована на вулиці Waryńskiego, 6.

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Детальніше про безплатну допомогу вагітним у Варшаві

Безплатну допомогу будуть надавати тим біженцям, які мають посвідчення, видане Прикордонною охороною Республіки Польща або відбиток штампа Прикордонної служби Республіки Польща в проїзному документі, що підтверджує їх законне перебування на території Польщі з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабним нападом Росії на Україну.

Усі деталі польською або англійською мовою можна дізнатися за номером гарячої лінії 22 636 47 74.

Крім того, у клініці заявили про можливість отримання безкоштовних консультацій дерматолога, уролога та дитячого хірурга. Зокрема, 6 березня прийоми будуть вести дорослий та дитячий пульмонологи, терапевт та педіатр.

Серед іншого, у Multimed можна вакцинуватися проти COVID-19 за попереднім записом. Щеплення дозволено робити й дітям від 5 років.

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