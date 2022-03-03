О бесплатном предоставлении гинекологических услуг и ультразвуковой диагностики для беременных из Украины объявила клиника Multimed в польской столице. Консультации и осмотры будут проводиться каждое воскресенье. Клиника находится на улице Waryńskiego, 6 .

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Подробнее о бесплатной помощи беременным в Варшаве

Бесплатную помощь будут предоставлять беженцам, имеющим удостоверение, выданное Пограничной охраной Республики Польша или отпечаток штампа Пограничной службы Республики Польша в проездном документе, подтверждающем их законное пребывание на территории Польши с 24 февраля 2022 года в связи с полномасштабным нападением России на Украину.

Все детали на польском или английском языке можно узнать по номеру горячей линии 22 636 47 74.

Кроме того, в клинике заявили о возможности получения бесплатных консультаций дерматолога, уролога и детского хирурга. В частности, 6 марта приемы будут вести взрослый и детский пульмонологи, терапевт и педиатр.

Среди прочего, в Multimed можно вакцинироваться против COVID-19 по предварительной записи. Прививку можно делать и детям от 5 лет.

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