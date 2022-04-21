Безкоштовне житло для українських біженців: Airbnb роздає 100 000 ваучерів
Джерело:tripmydream
Онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла Airbnb роздає 100 000 ваучерів біженцям з України. Долучитись до ініціативи можуть ті, хто виїхав за межі країни після 20 лютого 2022 року.
Так, українці можуть отримати купони на житло на суму 1 000 – 2 000 євро через організацію Nova Ukraine. Використовувати їх можна лише один раз, але забронювати житло можна одразу на кілька тижнів.
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Airbnb роздає 100 000 ваучерів
Ваучер допоможе орендувати житло на благодійному сайті Airbnb.org на кілька тижнів.
Як зазначають в компанії, їх видають на одну сім'ю. У пріоритеті – ті, хто потребують житла якнайшвидше.
Оскільки заявки розглядають індивідуально, гроші можуть надходити протягом 1 – 2 місяців. Але одразу після отримання їх можна використати.
Які умови пропозиції:
- Загальна вартість перебування не має перевищувати суму, вказану в електронному листі.
- Особа не може використовувати додаткові способи оплати для покриття частини, яка перевищує зазначену суму.
- Перебування є одноразовим та не підлягає передачі іншій людині, як і здійснення бронювання.
- Не варто бронювати за ваучером житло на 1 – 2 доби – сума, що залишилася, буде втрачена.
- У разі скасування бронювання або звільнення квартири раніше, право на перебування втратить чинність. І забронювати ще одне житло за ваучером не вийде.
Зауважимо, після розгляду заяви, ви отримаєте ваучер на вашу електронну пошту або лист про додаткові дані.Важливо! Деталі пропозиції та форма для отримання купона за посиланням.