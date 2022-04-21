Таким чином влада Великої Британії хоче підтримати туристичну галузь країни.

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Як довго діятиме акція

Продавати квитки зі знижкою почали уже з 19 квітня, однак потяги з акційними місцями курсуватимуть з 25 квітня до 27 травня – у непопулярний сезон. Важливо також, що потрібно встигнути придбати квиток до 2 травня.

Які маршрути підпадають під умови розпродажу

Пропозиції доступні по всій країні, включаючи і короткі поїздки між Йорком і Лідсом, і маршрути далекого прямування. На більшості напрямків знижка досягає понад 50%. Наприклад, з Лондона до Единбурга можна буде доїхати за 22 фунти стерлінгів, а не за 47 фунтів стерлінгів. Дорога з Манчестера до Ньюкаслу обійдеться у 10,30 фунтів стерлінгів, що вдвічі дешевше за звичайну ціну.

Але варто сказати, що охочим поподорожувати дешевше варто поспішити, адже квитки на популярних маршрутах можуть швидко розібрати.

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