Українці можуть отримати безкоштовне житло на Airbnb від United for Ukraine: деталі

Міжнародна неурядова організація United for Ukraine відновлює програму пошуку житла для українців у Європі. Вона працюватиме до кінця 2023 року.

Міжнародна організація United for Ukraine оголосила про відновлення своєї програми з надання житла для українських біженців у Європі. Отримати короткострокове розміщення від Airbnb українці можуть до 31 грудня 2023 року. Для кого саме доступна програма і як подати заявку – далі в матеріалі.

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Детальніше про програму

Від лютого 2022 року організація United for Ukraine разом з Airbnb допомогли знайти житло для більш ніж 12 тисяч українських біженців у Європі. І тепер вони знову відновлюють свою співпрацю, щоб надавати домівки для тих, хто цього потребує.

Безкоштовне тимчасове житло готові надати на період від 7 до 30 днів наступним категоріям осіб:

Людям, які евакуюються з зони бойових дій, окупованих та деокупованих територій;

Дітям разом із батьками або опікунами, які виїжджають з України за медичними показаннями;

Військовослужбовцям, ветеранам та їхнім сім'ям, які виїжджають з України на лікування;

Біженцям за межами України, які опинилися в критичних ситуаціях, наприклад, потребують термінового медичного лікування в іншій країні.

Заявник має бути громадянином України або іноземним громадянином, який має дійсну посвідку на проживання в Україні.

Ця програма призначена лише для тих осіб, які в попередні рази не користувалися житловими послугами від UFU. Людина може отримати житло лише один раз і на 30 днів максимум.

Як подати заявку?

Для того, щоб подати заявку на отримання безплатного тимчасового житла в Європі, відвідайте платформу UFU та перейдіть в розділ "Знайти тимчасове житло".

Далі потрібно надати:

Заповнену форму реєстрації;

Основну інформацію про те, кому, де і на який термін потрібне житло;

Підтвердження причини пошуку житла через виїзд з України;

Підтвердження особи за допомогою українського паспорта, дозволу на роботу або посвідки на проживання;

Штамп про виїзд з України 24 лютого 2022 року або пізніше. Подекуди можуть знадобитися додаткові документи в залежності від вашого місця призначення.

Якщо ви хочете отримати більше інформації або маєте питання, можна напряму сконтактувати із United For Ukraine: