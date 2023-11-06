Українці можуть отримати безкоштовне житло на Airbnb від United for Ukraine: деталі
Джерело:United for Ukraine
Міжнародна неурядова організація United for Ukraine відновлює програму пошуку житла для українців у Європі. Вона працюватиме до кінця 2023 року.
Міжнародна організація United for Ukraine оголосила про відновлення своєї програми з надання житла для українських біженців у Європі. Отримати короткострокове розміщення від Airbnb українці можуть до 31 грудня 2023 року. Для кого саме доступна програма і як подати заявку – далі в матеріалі.
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Детальніше про програму
Від лютого 2022 року організація United for Ukraine разом з Airbnb допомогли знайти житло для більш ніж 12 тисяч українських біженців у Європі. І тепер вони знову відновлюють свою співпрацю, щоб надавати домівки для тих, хто цього потребує.
Безкоштовне тимчасове житло готові надати на період від 7 до 30 днів наступним категоріям осіб:
- Людям, які евакуюються з зони бойових дій, окупованих та деокупованих територій;
- Дітям разом із батьками або опікунами, які виїжджають з України за медичними показаннями;
- Військовослужбовцям, ветеранам та їхнім сім'ям, які виїжджають з України на лікування;
- Біженцям за межами України, які опинилися в критичних ситуаціях, наприклад, потребують термінового медичного лікування в іншій країні.
Ця програма призначена лише для тих осіб, які в попередні рази не користувалися житловими послугами від UFU. Людина може отримати житло лише один раз і на 30 днів максимум.
Як подати заявку?
Для того, щоб подати заявку на отримання безплатного тимчасового житла в Європі, відвідайте платформу UFU та перейдіть в розділ "Знайти тимчасове житло".
Далі потрібно надати:
- Заповнену форму реєстрації;
- Основну інформацію про те, кому, де і на який термін потрібне житло;
- Підтвердження причини пошуку житла через виїзд з України;
- Підтвердження особи за допомогою українського паспорта, дозволу на роботу або посвідки на проживання;
- Штамп про виїзд з України 24 лютого 2022 року або пізніше. Подекуди можуть знадобитися додаткові документи в залежності від вашого місця призначення.
Якщо ви хочете отримати більше інформації або маєте питання, можна напряму сконтактувати із United For Ukraine:
- За допомогою телеграм-бота: @UnitedforUkrainebot;
- Через Facebook-сторінку UFU.