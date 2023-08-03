Греція пропонує туристам відпочити безплатно: компенсація за лісові пожежі

Греція запрошує на безкоштовний відпочинок туристів, які були змушені перервати відпустку через лісові пожежі. Влада придумала для мандрівників привабливу компенсацію.

Уряд Греції готовий безплатно прийняти туристів на тижневий відпочинок на Родосі. Це буде своєрідне відшкодування для тих мандрівників, які не змогли повноцінно насолодитися островом через лісові пожежі в липні.

Читайте також У Туреччині вигадали податок для туристів, які економлять на готелях

Безкоштовний тиждень на Родосі

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що зараз ситуація "повернулася до нормального стану", тобто лісові пожежі і аномальна спека вже не заважатимуть якісному відпочинку. Також влада країни розуміє, що стихія "спричинила певні незручності" для туристів. Тому вони готові запросити їх у Грецію ще раз і покрити всі витрати.

Всім тим, чия відпустка була перервана через лісові пожежі, уряд Греції у співпраці з місцевою владою запропонує один тиждень безкоштовного відпочинку на Родосі наступної весни або наступної осені,

– заявив грецький прем'єр.

Руйнівні пожежі в Греції

Нагадаємо, у липні популярну для туристів Грецію охопила екстремальна спека і потужні пожежі. Цього року висока температура в країні трималася найдовше за весь час спостережень, досягаючи 46°C. Лише протягом однієї доби 29 липня тут одночасно гасили понад 50 лісових пожеж.

На грецькому острові Родос через полум'я довелося евакуювати близько 20 тисяч людей. Туристи мусили йти пішки від готелів, до яких вже підбирався вогонь. Відпочивальників тимчасово розмістили у місцевих спортзалах та школах. А згодом деякі з них полетіли додому евакуаційними рейсами.

Лісові пожежі на Родосі / Фото AP Photo

Експерти вважають, що літня екстремальна спека в Європі в найближчі роки стане типовим явищем. Тому вже зараз мандрівники починають вибирати більш прохолодні країни і відмовлятися від відпустки влітку. А деякі страхові компанії навіть почали пропонуватина випадок аномальної спеки.