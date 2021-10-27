Правило касается сиделок, домохозяек, нянь, водителей, мажордомов, садоводов и других домашних работников. Проверку наличия "зеленого паспорта" могут проводить инспекторы труда и полиция.

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Почему домашним работникам в Италии стоит позаботиться о наличии Green Pass

Домашние работники без Green Pass не могут быть допущены к работе и не имеют права жить в домах своих работодателей.

Итальянское правительство издало уточнение, что дает работодателям юридическое право уволить домашнего работника без "зеленого паспорта". Так, е сли в течение 5 дней работник не продемонстрирует Green Pass, работодатель может заменить его другим человеком уже через 10 дней. Время отлучения работника от работы оплачиваться не будет.

Если работник без "зеленого паспорта" живет в доме работодателя, ему придется покинуть жилье. Кроме того, его лишают права на vitto e alloggio (возмещение расходов на питание и проживание).

Если домашний работник, у которого есть Green Pass, заболеет коронавирусом, он должен отбыть карантин в доме работодателя. При этом действующее законодательство запрещает покидать место жительства людям, находящимся на самоизоляции.

Как будут контролировать работодателей

Правительственный документ объясняет, что инспекторы труда и полиция могут проверять работодателей на соблюдение вышеуказанных правил. Если работодатель не будет проверять наличие Green Pass у работников, его будут наказывать санкциями. Размер штрафов – от 400 до 1 000 евро.

Домашних работников, которые выходят на работу без соблюдения обязательного требования, тоже могут быть оштрафованы на сумму от 600 до 1 500 евро.

Проверка "зеленого паспорта" будет проходить с помощью программы VerificaC19 или обзора бумажной версии документа.