Так, на цей раз українізували одну з варшавських вулиць. Йдеться про невеличкий відрізок, який раніше не мав привласненої назви, проте тепер ця частина буде – Ukraińska. Розташована вулиця в районі Praga-Południe, неподалік від Dworca Wschodniego (залізничної станції "Варшава східна київська").

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Вперше ідея назвати дорогу, що сполучає вулицю Ришарда Сівця (ul. Ryszarda Siwca) з вулицею Замойського (ul. Zamoyskiego), на честь України, виникла ще десять років тому під час підготовки до футбольного чемпіонату Євро-2012, який Польща та Україна організували разом.

За назву вулиці Ukraińska одноголосно проголосувала Комісія, яка займається міськими топонімами. Остаточне рішення мають ухвалити у мерії Варшави.

Окрім того, що поява української вулиці польській столиці показує солідарність Польщі з народом України, то такий жест ще й спрямований на підтримку численної української діаспори у Варшаві.

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Акція українізації топонімів у Європі та світі

У 34 країнах по всьому світу стартувала кампанія Ukraine Street. Вона передбачає перейменування вулиць з посольствами та консульствами Росії на назви, які б асоціювалися з Україною. На цей момент змінити назву вулиць планують у 53-х містах. Але додамо, що у деяких з них ренеймінг відбувся.

Ми закликаємо до глобальної солідарності та звертаємось до посадовців, мерів, активістів та громадян, щоб ініціювати та підтримати перейменування вулиць з посольствами та консульствами Росії на українські вулиці по всьому світу,

– кажуть ініціатори акції.

Зауважте! На сайті кампанії зібрані посилання на петиції щодо перейменування вулиць, де розташовані посольства і консульства Росії. Аби пришвидшити зміну назви, потрібно підписати петицію. Долучитися до цього може кожен охочий.

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