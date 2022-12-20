У Берліні луснув найбільший у світі циліндричний акваріум

Акваріум містив у собі мільйон літрів води та 1 500 тропічних рибок. У висоту він був близько 14 метрів і мав діаметр понад 11 метрів.

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Вміст акваріума разом із елементами фасаду опинилися на вулиці. Двоє людей, зокрема працівник готелю, були поранені уламками скла.

Служби екстреної допомоги попросили близько 350 гостей готелю зібрати свої речі та залишити приміщення через побоювання, що можуть бути пошкоджені конструкції.

Поліція заявила, що було завдано "неймовірної шкоди морському середовищу". Рух біля готелю було обмежено.



У Берліні луснув найбільший у світі циліндричний акваріум / Фото EPA

Пожежна бригада Берліна повідомила, що у ліквідації наслідків інциденту брали участь понад 100 пожежників, наразі невідомо, що саме спричинило вибух. Джерело в поліції повідомило місцевим ЗМІ, що немає жодних доказів того, що вибух акваріума був результатом цілеспрямованої атаки.

Уламки перед готелем, де у туристичному об'єкті Sea Life вибухнув величезний акваріум / Фото AP