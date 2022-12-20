В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум

Аквариум включал в себя миллион литров воды и 1 500 тропических рыбок. В высоту он был около 14 метров и имел диаметр более 11 метров.

Читайте также Как мир показывал поддержку Украине в 2022 году: знаковые фото в сине-желтых цветах

Содержимое аквариума вместе с элементами фасада оказались на улице. Два человека, в том числе работник гостиницы, были ранены обломками стекла.

Службы экстренной помощи попросили около 350 гостей отеля собрать свои вещи и покинуть помещение из-за опасений, что могут быть повреждены конструкции.

Полиция заявила, что был нанесен "невероятный ущерб морской среде". Движение возле гостиницы было ограничено.



В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум / Фото EPA

Пожарная бригада Берлина сообщила, что в ликвидации последствий инцидента участвовали более 100 пожарных, пока неизвестно, что именно повлекло за собой взрыв. Источник в полиции сообщил местным СМИ, что нет доказательств того, что взрыв аквариума был результатом целенаправленной атаки.



Обломки перед гостиницей, где в туристическом объекте Sea Life разразился огромный аквариум / Фото AP​

На изображениях и видео в социальных сетях видны огромные повреждения в фойе отеля – на них резервуар выглядит пустым, а вода течет из труб в фойе.

Как выглядит отель внутри после взрыва аквариума: видео