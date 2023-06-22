Одна з країн Європи хоче повністю відмовитись від внутрішніх авіарейсів

У Бельгії можуть остаточно заборонити внутрішні перельоти між містами. Влада країни вже розглядає таку перспективу.

У відносно невеликій Бельгії щодня виконують близько 5 внутрішніх рейсів, часто на приватних бортах. Але відстані, які долають літаки, часом не досягають навіть 100 кілометрів. Цю дистанцію набагато простіше і екологічніше подолати потягом.

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Екологічна ініціатива

Бельгія може стати першою країною у світі, яка повністю заборонить внутрішні перельоти. Таку пропозицію висунув федеральний міністр транспорту Жорж Гілкіне. Відповідний проєкт указу передадуть усім регіонам, у яких розташовані аеропорти.

Це польоти, які пропорційно споживають найбільше енергії. Екологічний абсурд, а також і економічний абсурд,

– заявив міністр.

Цією забороною влада прагне скоротити шкідливі викиди вуглецю, які впливають на глобальні зміни клімату.

71% рейсів в Бельгії за минулий рік були здійснені на приватних літаках.

У 2022 році було зареєстровано 1822 коротких перельоти всередині країни:

402 рейси між Брюсселем та Льєжем (85 кілометрів);

273 рейси між Брюсселем та Шарлеруа (55 кілометрів);

242 рейси між Брюсселем та Антверпеном (40 кілометрів).

Виняток для внутрішніх перельотів у Бельгії зроблять для рятувальних та пошукових операцій, які потребують авіатранспорту.

Світ проти коротких перельотів

Раніше короткі внутрішні авіарейси заборонила Франція. Перельоти між деякими містами скасовані, якщо цю відстань можна подолати за 2,5 години на потязі. Так французи турбуються про навколишнє середовище. За новими правилами під забороною опинились короткі рейси між Парижем і низкою міст: Марселем, Нантом, Ліоном та Бордо.

Таке ж рішення планує ухвалити й Іспанія. Обмеження можуть запровадити на рейси, які можна замінити швидкісними потягами. Наприклад, маршрут Мадрид – Барселона.