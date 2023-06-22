В относительно небольшой Бельгии ежедневно выполняется около 5 внутренних рейсов, часто на частных бортах. Но расстояния, преодолеваемые самолетами, порой не достигают даже 100 километров. Эту дистанцию гораздо проще и экологичнее проехать на поезде.

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Экологичная инициатива

Бельгия может стать первой страной в мире, которая полностью запретит внутренние перелеты. Такое предложение выдвинул федеральный министр транспорта Жорж Гилкине. Соответствующий проект указа будет передан всем регионам, в которых расположены аэропорты.

Это полеты, пропорционально потребляющие больше энергии. Экологический абсурд, а также экономический абсурд,

– заявил министр.

Этим запретом власти стремятся сократить вредные выбросы углерода, которые влияют на глобальные изменения климата.

71% рейсов в Бельгии за прошлый год были совершены на частных самолетах.

В 2022 году было зарегистрировано 1822 коротких перелета внутри страны:

402 рейса между Брюсселем и Льежем (85 километров);

273 рейса между Брюсселем и Шарлеруа (55 километров);

242 рейса между Брюсселем и Антверпеном (40 километров).

Исключение для внутренних перелетов в Бельгии сделают для спасательных и поисковых операций, требующих авиатранспорта.

Мир против коротких перелетов

Раньше короткие внутренние авиарейсы запретила Франция. Перелеты между некоторыми городами отменили, так как это расстояние можно преодолеть за 2,5 часа в поезде. Так французы заботятся об окружающей среде. По новым правилам под запретом оказались короткие рейсы между Парижем и рядом городов: Марселем, Нантом, Лионом и Бордо.

Такое же решение планирует принять и Испания. Ограничения могут ввести на рейсы, которые можно заменить скоростными поездами. К примеру, маршрут Мадрид – Барселона.