В Іспанії збираються заборонити короткі авіарейси

Влада Іспанії вже оприлюднила плани вжити подібних заходів після того, як Порядок денний прем'єр-міністра Іспанії до 2050 року, представлений близько 2 років тому, складався з подібних заходів.

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Відповідно до звіту Murcia Today, дослідження показало, що авіаперельоти в Іспанії створюють вдвічі більший вуглецевий слід, ніж високошвидкісні поїзди.

Обмеження планують запровадити лише на маршрути, які можна подолати потягом за 2,5 години (або менше). Серед таких, наприклад, Мадрид – Барселона. Це дозволить удвічі скоротити кількість викидів, яких в Іспанії від авіасполучення торік було близько 54 000 тонн.

Не всі підтримують цю ідею. Наприклад, генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Віллі Уолш назвав таку ідею абсурдною. На основі звіту інформаційного агентства EEF Волш сказав, що це не має жодної мети.

Проте остаточне рішення залишається за іспанською владою. Наразі проєкт обговорюють в уряді.

У дослідженні також підкреслюється, що скасування рейсів на короткі відстані до 500 кілометрів у європейських країнах значно зменшить авіаційні викиди, на які припадає загалом 6% викидів парникових газів.

Яка столиця стане першим містом без викидів вже у 2030 році

Осло – столиця Норвегії – прагне стати першим містом із нульовими викидами у світі. Влада максимально посилила зусилля, щоб досягти амбітної мети – нульові викиди вже до 2030 року.

В Осло електрика та опалення вже давно покриваються шляхом гідроенергетики. Найбільші викиди в місті залишаються через транспорт та нафтову промисловість. Саме на цих категоріях і зосередилась місцева влада.