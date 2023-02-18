Як порозумітися з іспанцями: 20 основних слів та виразів іспанською мовою

18 лютого 2023, 14:41
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Джерело:

телеграм-канал Еміграція до Європи

Іспанія входить у десятку країн, які прийняли найбільше біженців з України. І аби краще та швидше призвичаїтися до життя в чужій країні, важливо хоч трохи знати місцеву мову.

Тому ми підготували невеликий словник базових слів, які бажано знати, перебуваючи в іспанськомовному середовищі. Щоправда, іспанці вкрай доброзичливі та відкриті до спілкування. І вони готові відгукнутися, навіть якщо ви зовсім не володієте їхньою рідною мовою.

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Ба більше, іспанською говорять не лише в Іспанії. Це одна з найпоширеніших мов світу і за кількістю носіїв випереджає англійську. Нею спілкуються у США, Мексиці, Марокко, країнах Латинської Америки й інших.

20 базових фраз іспанською мовою

  • Hola – привіт
  • Gracias – дякую
  • De nada – будь ласка (на відповідь "дякую")
  • Por favor – будь ласка
  • Adiós – бувай
  • Hasta pronto – скоро побачимось
  • Si – так
  • No – ні
  • Que tal?/Como estás? – як справи?
  • Me llamo… – мене звуть…
  • Cuánto cuesta?/cuánto vale? – скільки коштує?
  • Desculpe – вибачте
  • No comprendo/no entiendo – не розумію
  • Bien – добре
  • Muy bien – чудово
  • Nada – нічого
  • Lo siento – мені шкода
  • No te preocupes – не турбуйся
  • No pasa nada – нічого страшного
  • Te amo – люблю тебе.

Автор: Назарій Сорока