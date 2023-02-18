Як порозумітися з іспанцями: 20 основних слів та виразів іспанською мовою

Іспанія входить у десятку країн, які прийняли найбільше біженців з України. І аби краще та швидше призвичаїтися до життя в чужій країні, важливо хоч трохи знати місцеву мову.

Тому ми підготували невеликий словник базових слів, які бажано знати, перебуваючи в іспанськомовному середовищі. Щоправда, іспанці вкрай доброзичливі та відкриті до спілкування. І вони готові відгукнутися, навіть якщо ви зовсім не володієте їхньою рідною мовою.

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Ба більше, іспанською говорять не лише в Іспанії. Це одна з найпоширеніших мов світу і за кількістю носіїв випереджає англійську. Нею спілкуються у США, Мексиці, Марокко, країнах Латинської Америки й інших.

20 базових фраз іспанською мовою