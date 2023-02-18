Тому ми підготували невеликий словник базових слів, які бажано знати, перебуваючи в іспанськомовному середовищі. Щоправда, іспанці вкрай доброзичливі та відкриті до спілкування. І вони готові відгукнутися, навіть якщо ви зовсім не володієте їхньою рідною мовою.
Читайте також Як українцям отримати допомогу "500+" у Польщі: інструкція з оформлення заявок
Ба більше, іспанською говорять не лише в Іспанії. Це одна з найпоширеніших мов світу і за кількістю носіїв випереджає англійську. Нею спілкуються у США, Мексиці, Марокко, країнах Латинської Америки й інших.
20 базових фраз іспанською мовою
- Hola – привіт
- Gracias – дякую
- De nada – будь ласка (на відповідь "дякую")
- Por favor – будь ласка
- Adiós – бувай
- Hasta pronto – скоро побачимось
- Si – так
- No – ні
- Que tal?/Como estás? – як справи?
- Me llamo… – мене звуть…
- Cuánto cuesta?/cuánto vale? – скільки коштує?
- Desculpe – вибачте
- No comprendo/no entiendo – не розумію
- Bien – добре
- Muy bien – чудово
- Nada – нічого
- Lo siento – мені шкода
- No te preocupes – не турбуйся
- No pasa nada – нічого страшного
- Te amo – люблю тебе.